Samanyolu Haber /Gündem / TMSF'de taşlar yerinden oynadı: Başkan Muhittin Gülal görevden alındı /08 Temmuz 2021 09:04

TMSF'de taşlar yerinden oynadı: Başkan Muhittin Gülal görevden alındı

Cumhurbaşkanı kararıyla TMSF Başkanı Mühittin Gülal görevden alındı. Yerine ise Fatih Rüştü Karakaş atandı. Aynı kararla Yusuf Öksüzömer de TMSF üyeliğine atandı.

SHABER3.COM

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, TMSF Başkanı Mühittin Günal görevden alınarak yerine Fatih Rüştü Karakaş atandı.

TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı.

Atamaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 113’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

TMSF son günlerde, eski TMSF yöneticisi Abdullah Güzeldülger'in açıklamalarıyla da gündeme gelmişti. Güzeldülger, 99 şirkete kayyım olarak atanan 7 kişiye, aylık 200-250 bin dolar maaş ödendiğini açıklamıştı. 

FATİN RÜŞTÜ KARAKAŞ KİMDİR?

1968 yılında Rize’de dünyaya gelen Fatin Rüştü Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezunu oldu.

İstanbul Üniversitesi’nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi alan Karakaş, 1992 yılında Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank’ta 2013 yılı Ocak ayına kadar çeşitli görevler üstlendi.

Fatin Rüştü Karakaş, 2013 yılı Ocak ayından Kasım ayına kadar Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nda Genel Sekreter olarak görev yaptı ve Kasım 2013’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TMSF'de taşlar yerinden oynadı: Başkan Muhittin Gülal... Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:39:50