TMSF'de taşlar yerinden oynadı: Başkan Muhittin Gülal görevden alındı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, TMSF Başkanı Mühittin Günal görevden alınarak yerine Fatih Rüştü Karakaş atandı.







TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı.





Atamaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 113’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.





TMSF son günlerde, eski TMSF yöneticisi Abdullah Güzeldülger'in açıklamalarıyla da gündeme gelmişti. Güzeldülger, 99 şirkete kayyım olarak atanan 7 kişiye, aylık 200-250 bin dolar maaş ödendiğini açıklamıştı.





FATİN RÜŞTÜ KARAKAŞ KİMDİR?







1968 yılında Rize’de dünyaya gelen Fatin Rüştü Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezunu oldu.





İstanbul Üniversitesi’nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi alan Karakaş, 1992 yılında Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank’ta 2013 yılı Ocak ayına kadar çeşitli görevler üstlendi.





Fatin Rüştü Karakaş, 2013 yılı Ocak ayından Kasım ayına kadar Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nda Genel Sekreter olarak görev yaptı ve Kasım 2013’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.