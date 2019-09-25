Samanyolu Haber /Gündem / TMSF'den ilginç karar: Devlet tasarruf garantisini 50 bin TL artırdı /25 Eylül 2019 10:11

TMSF'den ilginç karar: Devlet tasarruf garantisini 50 bin TL artırdı

Banka ve katılım bankalarında, gerçek kişiler adına açılmış olan tasarruflara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kanalıyla sağlanan garanti 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı. Türkiye'de tasarrufların 100 bin TL'ye kadarı bankada paranıza herhangi bir şey gelmesi durumunda TMSF tarafından sigortalı yeni düzenlemeyle bu tutar yüzde 50 artırıldı.

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