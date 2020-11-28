TMSF'yi de batırdılar!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) faaliyetlerine dair Sayıştay Denetim Raporu’nda 12 tespit Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) tutanaklarına geçti.







Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 bütçesi kabul edildi. Görüşmeler sırasında TMSF’ye dair tartışmalar yaşandı.





“TMSF TALAN DÜZENİ”





Kronos'un haberine göre komisyon üyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “TMSF örneğini gördüğümüz, adına "talan düzeni" dediğimiz bir düzenden sizlere bahsetmek istiyorum.” diyerek söze başladı.





TMSF’nin mevduat sigortacılığı, banka çözümleme ve kayyımlık faaliyetleri yaptığını belirten Girgin, TMSF’nin Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerine tabi olmadığını belirtti.





Girgin, “Bu, TMSF’nin elindeki kaynakları dilediği gibi hesap vermeden kullanabilmesine sebep oluyor.” diye konuştu.





“YÖNETİCİLERE HUKUKSUZCA 15 MİLYON TL ÖDENDİ”





TMSF’nin 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nu anlatan Girgin, “Kamu kaynaklarının yandaşlar için peşkeş çekildiği tek adam rejimi, Sayıştay’ın 12 bulgusu üzerinden rahatlıkla görülmekte.” bilgisi verdi.





4 ayrı tespitte TMSF yöneticisi ve çalışanlarına hukuksuzca ödenen toplam tutarın 15 milyon 292 bin TL olduğunu aktaran Girgin, usulsüzlükleri tek tek sıraladı.





Girgin, “Sadece 2019 yılı tespitlerinde kamunun toplam zararı 1 milyar 497 milyon 770 bin TL, yani eski parayla 1 katrilyon 497 trilyon 770 milyar TL. Şimdi, sormak gerekiyor; bu para kimin parası arkadaşlar? Siz kimin parasını kafanıza göre harcıyorsunuz?” sorularını yöneltti.





TMSF, SAYIŞTAY DENETİMİ DIŞINA MI ÇIKIYOR?





Milletvekillerinin TMSF ile ilgili sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TMSF’nin denetimiyle alakalı yeni bir yasal düzenleme yapılacağını söyledi.





Oktay, “TMSF’yle ilgili Sayıştay raporunun dikkate alınıp alınmayacağıyla alakalı sorular vardı. Aslında, bir başka, yine, yapıcı, son derece haklı da bir soru da vardı. Bu bulgularla alakalı, Sayıştay ve TMSF arasında eğer sıkıntı varsa, yani bir yorum farkı varsa, bununla alakalı yasal düzenleme veya ikincil mevzuat da geliyorsa bunların bir an önce yapılabileceği, Meclisin de buna katkı vereceğiyle alakalı. Ben, teşekkür ediyorum, bizim de arzumuz yine, bu yönde aslında.” dedi.





Muhalefet milletvekilleri TMSF’nin Sayıştay denetimi dışına çıkarılacağı eleştirilerini dile getirdi.





ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 877 ŞİRKETE EL KOYDU





TMSF’nin raporuna göre 2 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 38 şehirde Hizmet Hareketi'ne yakın işadamlarına ait toplam 877 şirket/ticari işletmeye el konuldu.





El konulan şirketler arasında Boydak, Koza İpek, Naksan, Alfemo, Abalıoğlu (Lezita), Kaynak gibi önde gelen holdingler de var.





Yine TMSF, 123 şirketin yüzde 50’nin altında hissesine kayyım atadı. 113 gerçek kişinin mal varlıklarına da el koydu.





TMSF’nin el koyduğu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 60,60 milyar TL, Özkaynak toplamı yaklaşık 23,64 milyar TL, ciro toplamı yaklaşık 16,17 milyar TL, dönem Kârı yaklaşık 1,99 milyar TL.





El konulan şirketlerde istihdam edilen çalışan sayısı yaklaşık 44 bin 580 kişi.