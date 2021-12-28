TOBB Başkanı'ndan bankalara faiz çağrısı: Vicdanlı davranın

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda TOBB Müşterek Konsey'i düzenlendi. Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, ilk dokuz ayda ekonomik büyümenin yüzde 12'yi geçtiğini ifade ederek, “Senenin tamamında da, inşallah çift haneli büyümeye ulaştık. İhracat hacminde rekor seviyeleri yakaladık. Yıllık bazda 220 milyar doların üzerine çıktık” dedi.







Turizm, müteahhitlik ve lojistik gibi hizmet sektörlerinin döviz girdisinde, geçen yıl 35 milyar dolar olduğunu, ekim ayı itibarıyla ise yıllık 53 milyar dolara ulaşıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Yine son dönemde Türk lirasında yaşanan olağandışı değer kaybının büyük ölçüde geri alınmış olmasını olumlu buluyor ve piyasalarda istikrarın teminine yönelik her adımı destekliyoruz. Yüksek faiz yükünden kurtulmanın yanı sıra, mali piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik sağlanmasının, ekonominin büyüme sürecine büyük destek olacağına inanıyoruz. Ayrıca kamuda bekleyen özel sektör alacaklarının ödenmesine yönelik, olumlu ve somut adımlar başladığını da memnuniyetle takip ediyoruz” diye konuştu.





BANKALARA ÇAĞRI







Hisarcıklıoğlu, tüm gelişmelerin reel sektörde moralleri yükseltmesinin yanı sıra bazı konularda olan sıkıntılarının da sürdüğüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:





“Özellikle bankalarımızın, merkez bankasından fonlama maliyetleri yüzde 14'e düşmesine rağmen, son günlerde kredi faizlerini olağanüstü şekilde artırdıklarını görüyoruz. Bazı bankaların yüzde 25'ler, 30'ler seviyesinde, hatta Kredili Mevduat Hesaplarına yüzde 35 civarında kredi faizleri uyguladıklarını da piyasadan duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisini büyütecek, üretim-yatırımı-istihdamı ve ihracatı artıracaksak, hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve fedakarlık yapmalıyız. Feda reel sektörde, kar mali sektörde, şeklinde bir paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz.”