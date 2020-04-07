Samanyolu Haber /Gündem / TOBB ve bankalar anlaşmazlığa düştü /07 Nisan 2020 20:55

TOBB ve bankalar anlaşmazlığa düştü

Ziraat Bankası, HalkBank ve Vakıfbank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun kamu bankalarını hedef göstererek, "Şirketlerimiz 'limit bitti' denilerek geri çevriliyor" açıklamasına ortak tepki mesajı yayımladı.

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 'Bankalar ipe un seriyor' başlığıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, özellikle kamu bankalarının şirketlere kredi vermemesini eleştirerek şunları söyledi:

“Şirketlerimiz bankalar tarafından ‘limit bitti’ denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil.”Tüm bankaları sıkıntıya düşen firmalara destek olmaya çağıran Hisarcıklıoğlu, tüm bankalara seslenerek bu dönemde kar amacı gütmemeleri gerektiğini söylemişti vatandaşımız iyileşti."
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