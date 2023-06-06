Today’s Zaman’ın iki köşe yazarı en kritik iki konuma getirildi

15 Temmuz’dan sonra Kanun Hükümde Kararname (KHK) ile kapatılan Today’s Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, gazetenin iki yazarının devletin en kritik kurumlarının başına getirildiğini ancak kendisinin terörist ilan edildiğini belirtti.







TR724.com'un haberine göre İsveç’te sürgünde bulunan Bülent Keneş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şaka değil gerçek: Kurucu Genel Yayın Yönetmeni olduğum Today’s Zaman’ın iki köşe yazarı Türkiye’deki en kritik iki konuma getirildi. Ekonomi yazarlarımızdan Şimşek Mehmet yeniden ekonominin dümenine geçerken, Kalın İbrahim MİT Başkanı oldu. Bana da “terörist” diyorlar, iyi mi?” ifadelerini kullandı.







