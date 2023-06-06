Samanyolu Haber /Gündem / Today’s Zaman’ın iki köşe yazarı en kritik iki konuma getirildi /06 Haziran 2023 13:14

Today’s Zaman’ın iki köşe yazarı en kritik iki konuma getirildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Today’s Zaman yazarlarından Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na İbrahim Kalın’ın ise Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’na atanmasının ardından Today’s Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, kendisinin ise ‘terörist’ ilan edildiğini söyledi.

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15 Temmuz’dan sonra Kanun Hükümde Kararname (KHK) ile kapatılan Today’s Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, gazetenin iki yazarının devletin en kritik kurumlarının başına getirildiğini ancak kendisinin terörist ilan edildiğini belirtti.

TR724.com'un haberine göre İsveç’te sürgünde bulunan Bülent Keneş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şaka değil gerçek: Kurucu Genel Yayın Yönetmeni olduğum Today’s Zaman’ın iki köşe yazarı Türkiye’deki en kritik iki konuma getirildi. Ekonomi yazarlarımızdan Şimşek Mehmet yeniden ekonominin dümenine geçerken, Kalın İbrahim MİT Başkanı oldu. Bana da “terörist” diyorlar, iyi mi?” ifadelerini kullandı.


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