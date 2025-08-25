Samanyolu Haber /Gündem / Tofaş, Doğan ve Şahin'e geri dönüyor /25 Ağustos 2025 10:17

Tofaş, Doğan ve Şahin'e geri dönüyor

90'lı yıllarda TOFAŞ'ın ürettiği kuş serisi 'Şahin' ve 'Doğan' model otomobillerin gelecek yıl yenilenerek satışa sunulması bekleniyor. Fiat ve Koç Holding'in iki model için karar aşamasında olduğu öğrenilirken, üretilecek otomobillerin günümüz teknoloji ve güvenlik seçenekleri ile donatılması ancak tasarım olarak geçmişten izler taşıması bekleniyor.

SHABER3.COM

Tofaş ve Stellantis birleşmesi kapsamında Rekabet Kurumu'na uygun bütçeli bir SUV araç üreteceğinin taahhüdünü veren Koç Holding, otomobil pazarındaki hakimiyetini güçlendirmek için yeni girişimlerini sürdürüyor. 

TOFAŞ tarafından 1990'lı yıllarda üretilen ve uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok kullanılan otomobil modellerine dönüşen 'Şahin' ve 'Doğan' modelleri, 2026 yılı itibarıyla yeniden yollara dönmeye hazırlanıyor. 

YENİ TASARIM ESKİ RUH 

Otomobil tutkunları tarafından hala büyük ilgi gösterilen modellerin, yeni üretilecek araçların tasarım aşamasında etkili olması beklenirken, üretilecek araçların iç aksamı ve teknolojik destekleri ise tamamen günümüz standartlarını karşılamış olacak. 

Gelecek yıl itibarıyla iki modelin de yeni versiyonlarının üretimine başlanması beklenirken, yeniden üretilecek modellerin, geçmişin ikonik tasarım çizgilerini koruyarak günümüz teknolojisiyle donatılacağı belirtiliyor. Bu sayede hem nostalji arayan kullanıcılar hem de güncel ihtiyaçlara yönelik beklentiler karşılanmış olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tofaş, Doğan ve Şahin'e geri dönüyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:07:12