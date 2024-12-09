TOFAŞ küçülmeye gidiyor: İşçilerin yüzde 13'ü çıkarılacak

Türkiye'nin otomotiv üretiminde önde gelen isimlerinden TOFAŞ, personel oranının yüzde 13 azaltılacağını duyurdu. İlk etapta 700 kişinin çıkarıldığı TOFAŞ'ın güncel çalışan sayısı 5 bin 300'den 4 bin 593'e düştü.





Şirketin açıklaması TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Eroldu ve Muhasebe Müdürü Murat Ulupınar'ın imzasıyla Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada işten ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarının yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplandığı belirtildi.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre KAP'a yapılan açıklama şöyle oldu: "Emekliliğe hak kazanan ve/veya kendi isteğiyle işten ayrılanlar ile üretim planlaması çerçevesinde iş akitleri sonlandırılan çalışanlarımızın etkisiyle; toplam çalışan sayımız, kamuya açıklanan son bilanço tarihindeki toplam çalışan sayısına göre yüzde 13 azalarak 4 bin 593 kişiye inmektedir. Söz konusu ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarı yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplanmıştır. İşbu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğine ilişkin Rehberin 5.7 maddesinin 11. fıkrası kapsamında yapılmıştır."





ÇALIŞANLAR SENDİKAYA TEPKİLİ

Öte yandan, Tofaş Otomobil Fabrikası'ndaki yabancı ortağın hisselerinin satışı konusundaki belirsizliğin sürdüğü ifade edilirken, işten çıkarılan çalışanların Türk Metal Sendikası'nın hakların kazanımı konusunda hiçbir katkısının olmaması sebebiyle sendikaya da tepkili oldukları öğrenildi.