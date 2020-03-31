TOFAŞ'a Koronavirüs ayarı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle otomotiv fabrikaları art arda üretime ara veriyor. Otomotiv ana sanayinde üretime kısıtlı da olsa devam eden Türkiye Otomobil Fabrikaları AŞ'de (TOFAŞ) 3 Nisan'dan itibaren iki hafta süreyle üretime ara verecek.





TOFAŞ, Koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık sektöründe görev yapan personel için 3 farklı koruyucu ekipman üretmeye başladığını duyurdu.





Ford Otosan, Honda, Toyota, Hyundai, Renault, Mercedes Benz Türk ve Karsan’ın akabinde TOFAŞ da üretime ara verdiğini duyurdu.





Şirket tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP) yapılan açıklamada, 03 Nisan akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikasında üretim faaliyetlerine ara verildiği duyuruldu.





3 FARKLI TIBBI MALZEME ÜRETİMİNE BAŞLADI





TOFAŞ, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sağlık sektöründe görev yapan personel için 3 farklı koruyucu ekipman üretmeye başladığını duyurdu.





TOFAŞ'ın Bursa tesislerinde hekimlerce doğrulanmış tıbbi destek ekipmanları, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabini imal edildi. İlk numunelerin Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildiği belirtildi.





Şinket bu ekipmanlara ilave olarak bu hafta itibariyle siperlikli maske de üretecek.