TOGG CEO'su tarih verdi: Halkı TOGG'u ancak 2027'de alabilecek

TOGG'un Gemlik'teki fabrikası, üretilen ilk aracın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından banttan indirilmesiyle açılmıştı. TOGG'un fabrikasından yeni görüntüler paylaşılırken, CEO Gürcan Karakaş'tan yeni açıklamalar geldi. Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci'ye konuşan Gürcan Karakaş, halkın ulaşabileceği TOGG modelinin 2027'de piyasaya sürüleceğini açıkladı. TOGG fiyatıyla ilgili konuşan Karakaş, şubat ayını işaret etti.





Gazete Pencere köşe yazarı Emre Özpeynirci'nin Togg’un teknik özelliklerinden fiyatına, üretilecek modellerden kârlılığına, ulaşılabilirlikten satış sonrasına kadar birçok konuda sorularını yanıtlayan Gürcan Karakaş'ın açıklamaları şu şekilde:





TOGG’UN FİYATI NE OLACAK?

Fiyatlar ne zaman açıklanacak, ön sipariş nasıl verilecek?





Togg’un fiyatı şubat ayında açıklanacak. Daha önce de söylediğim gibi içten yanmalılar dâhil kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacak. Tüm ön siparişler Şubat 2023 itibarıyla internet üzerinden alınmaya başlanacak. Ön siparişler bireysel kullanıcılara öncelik olmak üzere alınacak, 2023 yılı boyunca teslim edilecek.









HALKIN ALABİLECEĞİ TOGG 2027'DE

Türkiye’de otomobil satışlarının yarıdan fazlası ortalama 500 bin TL fiyata sahip modellerden oluşuyor. Halkın büyük bir kısmı bu fiyatlara bile otomobil alamıyor. Elektrikli ilk model ise C-SUV sınıfında yer alacağı için herkesin ulaşabileceği seviyede olmayacak. C-Sedan ve C-X Coupe’de aynı sınıfta olacağı için fiyatları üç aşağı beş yukarı benzer seviyede olacak. Peki Togg’un daha fazla kişinin ulaşabileceği modelini ne zaman göreceğiz?





Evet ilk modele bugün C-SUV sınıfında araç alabinler ulaşacak. Hedefimiz de bu. C-Sedan ve C-X Coupe’de aynı platformda ve aynı segmentte yer alan modeller olacak. Yani fiyatları birbirine yakın olacak. Bahsettiğiniz daha ulaşılabilir model ise evet 2027 yılında devreye girmesi planlanan B-SUV sınıfındaki model olacak. Bu model için 2025 yılından itibaren yepyeni bir platform oluşturacağız.





İNTERNETTEN SATILACAK, EVE TESLİM OLACAK

En çok merek edilen konulardan biri de satış ve satış sonrasında neler yapılacak?





Öncelikli olarak bayilik sistemi olmayacak çünkü elektrikli araçlarda bayileri ayakta tutan satış sonrası gelir modeli yok. Yani içten yanmalı araçlar yılda minimum 2 kez servise giderken, elektrikli araçlar belki 2 yıl gitmeyecek. Yani iş modeli değişiyor. Biz tüm araçları internetten satacağız. Türk halkı bence buna hazır. Zaten araçları görmek, incelemek dokunmak ve test etmek için deneyim merkezlerimiz olacak. 2023’te 12 noktada, 2025’te ise 35’den fazla noktada bu merkezleri açacağız. Ağırlıklı olarak büyükşehirlerde olacak. Satış sonrasında ise 2023’te 25 sabit, 8 mobil, 2025’te ise 30’dan fazla sabit, 40’tan fazla mobil noktada hizmet vereceğiz. Ayrıca esnek teslimat noktalarımız olacak. Bunlar deneyim merkezleri ve satış sonrasında da olabilir, eve teslimat olarak da yapılabilir.