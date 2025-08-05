TOGG Hasan'a 2 milyon 363 bin, Hans'a 1 milyon 663 bin TL

Yerli otomobil TOGG’un tamamen elektrikli SUV modeli T10X, Münih’te düzenlenecek IAA Mobilty Fuarı’nda tanıtılacak, 2025 yılının son çeyreğinde ise Almanya’da satışa sunulacak.





Halk TV’de yer alan habere göre T10X, elektrikli otomobillerin ÖTV’siz ve devlet destekli şekilde satıldığı Almanya’da 31.280 euro karşılığında satışa sunulacak.





Almanya’nın elektrikli otomobil teşviğinden dolayı da 4 bin euro indirim yapılacak.





Buna göre Türkiye satış fiyatı 2 milyon 363 bin TL olan TOGG T10X, Almanya’da 700 bin TL ucuza (1 milyon 663 bin TL) olacak.







