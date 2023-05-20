Samanyolu Haber /Ekonomi / Togg teslimatında fiyasko: 1000 denilmişti, sadece 60'ı teslim edilebildi /20 Mayıs 2023 11:18

Togg teslimatında fiyasko: 1000 denilmişti, sadece 60'ı teslim edilebildi

Sanayi Bakanı Varank, Togg'u makam aracı yapmış, Sultanbeyli ziyareti sırasında vatandaş Togg'a yoğun ilgi göstermişti.

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Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, mayıs ayında bin adet teslim edileceği açıklanan yerli otomobil Togg'un 60. aracını teslim ettiğini söyledi.

Togg T10X için ön siparişler 16-27 Mart arasından alınmıştı. Ön siparişlerin 7 günde 100 bini geçmesi üzerine Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 20 bin olarak güncellemişti. 20 bin kişi de yedek listede yer almıştı.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, çekiliş sonucu T10X modelini satın almaya hak kazanan kullanıcılara yapılacak teslimatların nisan sonunda gerçekleşeceğini söylemişti. Karakaş, “Mayıs içerisinde takriben binin üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar 28 bin aracı teslim etmiş olacağız" demişti. Planlanan tarihe rağmen ilk Togg, 1 Mayıs'ta teslim edilmişti.

Otomotiv gazetecisi Özpeynirci, 19 Mayıs'ta konuyla ilgili yaptığı paylaşımda ise teslimat sayısının 60 olduğunu belirtti. Özpeynirci şunları kaydetti:

"Togg teslimatlarında son durum: Dün 60. sıradaki kişiye teslimat yapılmış. İlk 10 kişiye nisan sonunda teslim edilmişti. 60. sıra alınca mayıs teslimatı 50 mi oluyor, tam bilinmiyor. Bu arada mayısta 1000 adet teslim edileceği açıklanmıştı. Çok soran var, son durum bu.

Ayrıca sırası asil listede 200. veya biraz üstünde olanların Kula, Kapadokya, Pamukkale ve Oltu isimli versiyon siparişleri üretime henüz girmemişken, kurada sıra numarası 3.165 olan Anadolu modeli siparişi veren kullanıcının aracı üretime alınmış. Bu da Togg bekleyenlerin aktardıkları.

Bu arada ilk etapta kısa menzilli versiyonu seçenlerin uzun menzilliye geçmesi için de bir çalışma olup olmadığı soruluyor. Bu konuda 'yok' denmişti ama yeni bir gelişme olup olmadığına ilişkin de açıklama bekleniyor..."
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