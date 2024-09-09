Samanyolu Haber /Gündem / TOGG'un bitmeyen sorunları yandaş gazeteciyi bile isyan ettirdi /09 Eylül 2024 15:42

TOGG'un bitmeyen sorunları yandaş gazeteciyi bile isyan ettirdi

AKP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, TOGG’un yaşattığı teknik arızalara dikkat çekti. Aracın şarj hataları ve eksik donanımlar kullanıcıları mağdur ediyor. Karagöz’ün eleştirileri gündeme oturdu.

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AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, yerli otomobil TOGG’da yaşanan sorunları sert bir dille eleştirdi. Karagöz, özellikle aracın sık sık verdiği şarj hataları ve kullanıcıların mağduriyeti üzerinde durdu.

"ARABA ŞARJ OLMADIĞI İÇİN MAĞDUR OLDUK"

Karagöz, yaşadığı şarj problemine dikkat çekerek, Bursa’da yaşadığı bir deneyimi paylaştı. Restoranda yemek yerken arabasını şarja bıraktığını, ancak aracın şarj olmadığını fark ettiklerinde mağdur olduklarını belirtti. "Aracı resetlemek zorunda kaldık, DTC reseti gerekiyor. İnsanlar bilgisayar mühendisi mi?” diyerek duruma isyan etti.



TOGG KULLANICILARI ŞARJ MALİYETİNDEN ŞİKAYETÇİ

Karagöz, TOGG’un şarj maliyetlerinin de yüksek olduğunu vurguladı. Tesla kullanıcılarının 576 TL’ye araçlarını şarj edebildiğini belirten Karagöz, TOGG sahiplerinin ise aynı işlem için 768 TL ödediğini söyledi. "Bu insanlar TOGG aldığı için neden cezalandırılıyor?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“FONKSİYON EKSİKLİKLERİ HAYAL KIRIKLIĞI”
Bir diğer eleştirisi ise TOGG’un adaptif hız sabitleme ve şerit takip gibi modern fonksiyonlara sahip olmamasıydı. Karagöz, bu eksikliklerin kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediğini vurgularken, “Ama Ziraat Bankası uygulaması yapmışlar, bu nasıl bir öncelik?" diyerek yapılan güncellemeleri eleştirdi.
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