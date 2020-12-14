Fakirlerle böyle alay ettiler!

Dünyaca ünlü fast food zinciri KFC hamburger ve kızarmış patateslerin yer aldığı afişte, "Bakması bedava!" ifadelerine yer verdi. Spor giyim markası Columbia ise 2 bin 500 liralık montun fotoğrafının yanında şu cümleyi kullandı: "Soğuktan titremek sana yakışmıyo





"BU ŞEKİLDE VAHŞETLE ÜRETİLEN ÜRÜNÜN..."





Afişler hakkında bir makale kaleme alan Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen, şahsi Twitter hesabında "Fakirlerle alay mı ediliyor?" sorusunu yöneltti.





İki fotoğrafı da paylaşarak, "Bu iki reklam dediğiniz gibi rezil, iğrenç ve aşağılayıcı. Ancak zaten bu ürünler öyle. Nasıl üretildiklerini bilmeyenler için ben paylaşayım. Bu şekilde vahşetle üretilen ürünün 'insani' reklamı olur mu? Bunu sormak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.





Kalkandelen'in paylaştığı videoda ise, "Tavukçuluk sektöründe tavuklar nasıl topluca öldürülüyor, biliyor musunuz?" sorusu yöneltiliyor.