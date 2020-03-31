Samanyolu Haber /Gündem / Tokat'ta karantinadan kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti /31 Mart 2020 15:48

Tokat'ta karantinadan kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti

Tokat'ta koronavirüs şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden kaçan 74 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde koronavirüs şüphesi ile tedavi gören 74 yaşındaki A.Ü. yaşamını yitirdi.

Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü.'nün koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. A.Ü.'nün cenazesi bugün 4 yakını tarafından hastaneden alındı.

Vefat eden vatandaşın eşi H.Ü.’nün ise gözetim altında tutulduğu, testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Hayatını kaybeden A.Ü, geçtiğimiz günlerde izinsiz olarak hastaneden ayrılmış, ekipler tarafından evinde bulunarak tekrar hastaneye geri götürülerek gözetim altına alınmıştı.
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