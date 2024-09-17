Tokayev: Rusya, askeri açıdan yenilmez

Samanyoluhaber.com - Moskova





Tokayev, Rusya’nın askeri açıdan yenilmez olduğunu belirtti ve savaşın tırmanmasının tüm insanlık için geri dönülemez sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.





Tokayev, özellikle 2022 İstanbul görüşmelerinde kaçırılan ateşkes fırsatına dikkat çekerek, hâlâ barışa ulaşmak için bir şans olduğunu vurguladı.





Ayrıca, farklı ülkelerden gelen tüm barış girişimlerinin dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini ve barış sürecinin bir an önce başlamasının önemine değindi. Kazak lider, Çin ve Brezilya’nın barış planlarını desteklediğini ifade etti.





Tokayev, ülkelerin liderlerinin gelip gittiğini, ancak halkların özellikle komşu ülkelerin barış ve anlayış içinde yaşaması gerektiğini belirtti. Kazakistan’ın Rusya ile olan yakın ilişkisine ve en uzun kara sınırına sahip olmasına rağmen, Ukrayna halkına da sempati duyduklarını ekledi.