Samanyolu Haber /Dünya / Tokayev yüzde 81,3'le yeniden kazandı /21 Kasım 2022 11:01

Tokayev yüzde 81,3'le yeniden kazandı

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonunun ilk sonuçlarına göre, erken cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 81,31’ini alan mevcut lider Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı.

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Kazakistan’da dün ülke genelinde düzenlenen 7. cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçları açıklandı.

Merkezi Seçim Komisyonunun ön sonuçlarına göre, toplam 6 adayın yarıştığı seçimi Tokayev, oyların yüzde 81,31'ini alarak yeniden kazandı.

Yaklaşık 12 milyon kayıtlı seçmenin 8 milyondan fazlasının sandık başına gittiği seçimde görevdeki Cumhurbaşkanı Tokayev’e 6 milyon 456 bin 391 kişi oy verdi.

Diğer adaylardan Jiguli Dayrabeyav yüzde 3,42, Karakat Abden yüzde 2,60, Meiram Kajıken yüzde 2,53, Nurlan Auesbayev yüzde 2,22 ve Saltanat Turısbekova yüzde 2,12 oy oranına sahip oldu.

Seçmenlerin yüzde 5,8’i (460 bin 484 kişi) seçimlerde ilk kez oy pusulasında yer alan “Hepsine karşı” seçeneğinden yana oyunu kullandı.

Rahman, Mirziyoyev ve Caparov'dan Tokayev’e tebrik

Sandık çıkışı ve seçim komisyonu sonuçlarına göre, 2019’dan sonra cumhurbaşkanlığı seçimlerini bir daha kazanan Tokayev’i ilk olarak komşu ülke devlet başkanları tebrik etti.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tokayev’i telefonda arayarak seçimdeki zaferinden dolayı kutladı.

Seçime katılım oranı yüzde 69,43

Kazakistan halkı, gelecek 7 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

Oy verme işleminin yerel saatle 07.00’de başlayıp 20.00’de sona erdiği ülkede seçime katılım oranı ön sonuçlara göre yüzde 69,43 olarak gerçekleşti.

Sandıklar, aynı gün ülkenin yurt dışındaki temsilciliklerinde de açıldı.
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