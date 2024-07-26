TOKİ depremzedelerin zeytinliklerine çöktü; ihale eski AKP yöneticisine gitti

Hatay Kırıkhan’a bağlı Kurtlusoğuksu’da köylülerin zeytinlikleri haber verilmeksizin TOKİ’ye devredildi. Durum, üç hafta önce köylülerden birinin işlerini halletmek üzere Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne gittiğinde kendisine ait olan zeytinlik alanın üzerine kayıtlı çıkmamasıyla ortaya çıktı. E-Devlet üzerinden tapularını kontrol etmeye başlayan köylüler tapularının düşürüldüğünü ve arazinin TOKİ’ye devredildiğini öğrendi.





Bölgede hayata geçirilecek 666 adet konutun ve 8 dükkânın inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi için ihale 13 Haziran tarihinde gerçekleşti. Köylülerin arazinin devredildiğinden haberleri dahi yokken gerçekleşen dev konut ihalesini kamudan aldığı büyük ihalelerle gündeme gelen AKP’li Tetik’in şirketi ve beraberindeki iki şirket aldı. İhaleyi 1 milyar 707 milyon TL’ye alan şirketler, kamuoyu tarafından biliniyor.





BirGün'den İlayda Sorku'nun haberine göre; su süreçte arazinin ihalesi de TOKİ tarafından gerçekleştirildi. İhaleyi aralarında eski AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Tetik’in sahibi olduğu Tetiş Yapı İnşaat Sanayi ve beraberinde Özyapıcılar İnşaat ile YK Altyapı aldı.AKP’li Tetik’in şirketi Tetiş Yapı, 6 Şubat depremlerinden 3 gün sonra aldığı 698 milyon 368 bin TL’lik kamu ihalesiyle de gündeme gelmiş ve şirketin son 12 yılda devletten 27 ihale aldığı ortaya çıkmıştı.