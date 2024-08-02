TOKİ kuruluş amacından uzaklaştı: Halkın parasıyla zenginlere ev

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, TOKİ 2003 yılı boyunca toplam 1 milyon 341 bin konut inşa etti. Alt-yoksul gelir grubuna yönelik üretilen konutların oranının üretilen tüm konutların içindeki oranının düşüklüğü dikkati çekti.





TOKİ’nin 2003-2023 döneminde ürettiği toplam 1 milyon 341 bin konutun yalnızca yüzde 12’sini yoksul gelir grubuna yönelik üretilen konutlar oluşturdu. TOKİ, 2003 ve 2023 yıllarını da kapsayan 20 yıllık dönemde ürettiği her 10 konuttan dördünü, orta gelir grubuna yönelik üretti. TOKİ konutlarının yüzde 11’inin, “Kaynak geliştirmek” amacıyla üretilen lüks konutlardan oluştuğu bildirildi. Gecekondu dönüşüm konutlarının oranı yüzde 16, afet konutlarının oranı ise yüzde 18 oldu.





BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 2003-2023 dönemine yönelik konut ve sosyal donatı üretim verileri belli oldu. Dar gelirli yurttaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan TOKİ’nin üretim verileri, idarenin kuruluş amacından saptığını bir kez daha gözler önüne serdi.İdarenin 2003-2023 yılları arasında yapımını üstlendiği sosyal donatı projelerine yönelik veriler ise iktidarın tercih ve yönelimlerine ayna tuttu. TOKİ’nin, herhangi bir kamu kurumu ile protokol olmaksızın 2003-2023 döneminde bin 425 okul, 998 adet de caminin yapımını üstlendiği belirtildi. Toplam 998 cami inşa eden TOKİ'nin inşa ettiği hastane sayısı ise 270’de kaldı. TOKİ tarafından inşa edilen sağlık ocağı sayısı 100, kütüphane sayısı ise yalnızca 47 ile ifade edildi.