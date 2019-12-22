Samanyolu Haber /Gündem / TOKİ'de skandal... 79 projesinde 240 Milyar TL vurgun yapılmış /22 Aralık 2019 10:21

TOKİ'de skandal... 79 projesinde 240 Milyar TL vurgun yapılmış

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TOKİ'nin 'vurgun' raporunu paylaştı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gazetecilerele yaptığı basın toplantısında TOKİ uzmanlarının hazırladığı raporla ilgili bilgiler verdi

TOKİ'NİN 76 PROJESİNDE 240 MİLYAR TL VURGUN YAPILDI

Gürsel Tekin, TOKİ uzmanlarının hazırladığı rapora göre 76 projede 240 milyar TL vurgun yapıldığını. Raporda “İstanbul’da yapılan uygulamalara bakıldığında parsel bazında verilen ayrıcalıklı imar hakları ile kentin geri dönülemez şekilde tahrip edildiği görülmektedir” denildi.

CHP’li Tekin açıklamasında "Kim veriyor bu ayrıcalıklı imar haklarını? İBB ve bakanlıklar veriyor. Hepsine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklar ayrıcalıklı imar hakları vermişler. Planları değiştirmişler. Bu inşaatları yapanlar bunla da yetinmemiş. Gözleri doymamış. Tam 12 milyon 400 bin metrekare fazladan inşaat yapmışlar" dedi.
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