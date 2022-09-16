Samanyolu Haber /Gündem / TOKİ'deki 3+1 dairenin gerçek fiyatını açıkladı /16 Eylül 2022 20:37

TOKİ'deki 3+1 dairenin gerçek fiyatını açıkladı

TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlar için üretileceği açıklanan yeni konutlar ve İstanbul'daki mevcut yapı stoğuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, yapılan konutların piyasa fiyatlarını düşürmeyeceğini ve 20 yıllık ödeme periyodu baz alındığında 3+1 bir evin fiyatının 8.5 milyon liraya geleceğini ifade etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, yapılan konutların piyasa fiyatlarını düşürmeyeceğini ve 20 yıllık ödeme periyodu baz alındığında 3+1 bir evin fiyatının 8.5 milyon liraya geleceğini ifade etti.

 Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul’un doğal eşiklerine dayanmış bir kent olduğunu ve yeni yerleşim alanlarının açılmasının altyapıyı tehlikeye sokacağını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu konut şirketi KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, “Biz bu nedenle yeni alan açmaktan çok var olan yapıları dönüştürmekten yanayız. Mevcut ekonomik koşullarda cazip bir ödeme planı sunuluyor. Bu ödeme şartlarını bize de sunsunlar bir an önce İstanbul’daki riskli 150 bin yapıyı yenileyelim yurttaşlarımızın canı güvende olsun” diye konuştu.

Projenin piyasadaki fiyatları düşürüp düşürmeyeceği sorusunu yanıtlayan Kurt, “İnşaat maliyetleri düşmeden fiyatlar düşmez. Bu proje eğer başarılı olursa evi olmayan bir kısım yurttaşın ev sahibi olmasını sağlar ama var olan maliyeti düşürmez. Unutmayın bu projede fiyatlar ucuz değil ödeme planı avantajlı. Yoksa yapılan konutlar bizim yaptıklarımızdan ucuz değil ki. Metrekaresi 8 bin liraya mal olacak. KDV eklenince 3+1 konutun fiyatı 1.7 milyon TL olur. 20 yılda memur maaşı oranında zamla ödenecek taksitleri hesaplarsak yaklaşık 8.5 milyon liraya gelecek bu evler” dedi.
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