TOKİ'nin 'kupon' evleri siyasilere ve yandaş işadamlarına gitti

Sözcü'den Müslüm Evci'ningöre, Karaman'ın Merkez ilçesine bağlı Bölükyazı Köyü'ne TOKİ tarafından vatandaşları ev sahibi yapmak için konut projesi başlatıldı. 265 adet ev için 2020 yılının sonlarında ihale yapıldı. Peşinat tutarı 190 bin lira olan evleri için 120 ay vadeli aylık 4 bin 749 lira ödeme takvimi belirlendi. Tek katlı, 93 metre kare olan 2+1 evler için yapılan başvuruların sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.TOKİ'nin resmi internet sitesinde de yer alan listede konutların hak sahiplerinin isimleri yer aldı. Hak sahiplerinin arasında Karaman Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, İYİ Parti İl Başkanı İsmet İlmi Hatipoğlu, MHP Karaman İl Başkan Yardımcıları, AKP'li eski siyasetçiler ve kentin tanınmış iş adamlarının isimleri yer aldı.Listenin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan AKP Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, konuyla ilgili araştırma başlattıklarını söyledi. Çağlayan, “Toplu Konut İdaresi geçtiğimiz günlerde Bölükyazı köyü mevkisine yapılan tek katlı, 2+1 müstakil evlerinin hak sahiplerini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan isimler arasında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, ve iş insanlarının da olduğu görüldü. Kamuoyunda yankı bulan söz konusu liste ve proje ile ilgili bizlerde AK Parti İl Başkanlığı olarak gerekli araştırmalarımızı başlattık. Biz AK Parti İl Başkanlığı olarak bu konunun takipçisi olacağız” dedi.