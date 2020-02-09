TOKİ'nin henüz 9 yıl önce yaptığı okul da yıkılacak

Elazığ’da 24 Ocak’ta 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 27 okul için yıkım kararı verildi.





Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, ağır hasarlı okulların arasında TOKİ tarafından 2011 yılında yapılan TOKİ Fırat ilk ve ortaokulunun da olduğu ortaya çıktı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe, “9 yıl önce TOKİ tarafından yapılan okul 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı hale geliyorsa büyük bir mühendislik sorunu vardır. TOKİ’nin bünyesinde yeterli sayıda kalifiye mühendis yok” diye konuştu.





'20 YILLIK OKULLAR BİLE HASAR GÖRMEMELİYDİ'





sol.org.tr'de yer alan habere göre Gökçe, “Depremde 20 yıl önce yapılan okulların bile hasar görmemesi gerekiyordu. Van depreminde yıkılan binaları da TOKİ yaptırmıştı. Yani Van için deprem riski olasılığı devam ediyor. Bunlar yetmezmiş gibi gene depremde yıkılan binaları TOKİ yapacak” dedi.





Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ merkezde deprem sonrasında 16 okulun, ilçede ise 11 okulun boşaltılacağını ve Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası ile Elazığ Öğretmen Evi hizmet binasının da yıkılacağını açıklamıştı.