Tokyo 2020 Olimpiyatları resmen başladı

Bach'ın konuşmasının ardından İmparator Naruhito, Olimpiyat Oyunları'nın açılışını resmen ilan etti.

Olimpiyat meşalesi ise 4 grand slam şampiyonu 23 yaşındaki Japon tenisçi Naomi Osaka tarafından yakıldı.

1964 Tokyo Olimpiyatlarında ilk kez oyunların sembolü olarak kullanılan ve o yıldan beri bir Olimpiyat geleneği olan piktogramlar da açılış seramonisinde tanıtıldı.





Japon grafik tasarımcı Masaaki Hiromura tarafından 2 yılda hazırlanan piktogramlar, performans sanatçıları tarafından da canlandırıldı.





Tokyo 2020'de sporcular 4 branşta ilk kez madalya mücadelesi verecek. Sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü Tokyo 2020 programında ilk kez yer alacak.





