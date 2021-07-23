Tokyo 2020 Olimpiyatları resmen başladı

Dünyanın en büyük spor organizasyonu Olimpiyat Oyunları, Covid-19 salgını nedeniyle verilen bir yıllık ertelemenin ardından Tokyo'da bugün başladı.
TSİ 14.00'te Tokyo'daki Meiji-Jingu Park'ta bulunan Olimpiyat Stadı'nda başlayan ve yaklaşık 2 saat süren açılış seramonisinde, Olimpiyat meşalesini Japon tenisçi Naomi Osaka yaktı.
Büyük bir görsel şölene ev sahipliği yapan açılış akşamına Japonya İmparatoru Naruhito da katıldı.
32. Yaz Olimpiyat Oyunları tarihte ilk kez seyircisiz gerçekleştiriliyor. Müsabakalar sırasında geçmiş olimpiyat oyunlarına ait ses efektleri kullanılacak.
Organizasyonda 41 farklı tesis farklı branşlara ev sahipliği yapacak.
Açılış törenini stadyumda aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD First Lady'si Jill Biden da dahil olmak üzere 900 civarında kişi izleyebildi.
Normalde çok sayıda sporcunun katıldığı törenlerde, önlemler nedeniyle bu yıl sadece takımlardan temsili olarak katılım gösterdi.
Ayrıca açılışta, bazı göstericiler tarafından da Olimpiyatlar protesto edildi. Töreni takip eden BBC muhabiri Sofia Bettiza, saygı duruşu esnasında oluşan sessizlikte stadyum dışından atılan "Olimpiyatları durdurun" sloganlarının içeriden duyulduğunu bildirdi.
Ülkenin önde gelen gazetelerinden Asahi Shimbun, Mayıs ayında yayımladığı bir ankette Japonya nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının Olimpiyatların ertelenmesi ya da iptal edilmesini istediğini yazmıştı.
Seyircisiz geçit töreni
Takımlar stadyumdaki geleneksel geçişlerini gerçekleştirdi. Törende ilk geçişi oyunların ilk ev sahibi Yunanistan gerçekleştirdi.
207 takımın geçişinin izlendiği törende sahaya son inen takım ise ev sahibi Japonya oldu. Bunun haricinde geçişler Japon alfabesine göre sıralandı.
Açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı.
Bu yıl ilk kez, geçit töreninde kadın ve erkek sporcular, ülkelerinin bayraklarını birlikte taşıyor.
'Bugün bir umut anı'
Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Hashimoto Seiko, açılış töreninde yaptığı konuşmada tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ise, "Olimpiyatların sporun birleştirici gücü olduğunu" vurguladı ve "Bugün bir umut anı" dedi.
Açılışta yaşanan beraberlik hissinin, pandeminin karanlık tüneli sonundaki ışık olduğunu belirten Bach, "Olimpiyat meşalesi bu ışığın daha da parlamasını sağlıyor. Bu bir dayanışma, barış ve dayanıklılık mesajıdır. Bu, hepimize birlikte daha başka yolculuklar için umut veriyor. Evet, hepimizin hayal ettiğinden çok farklı. Ama bu anın tadını çıkaralım çünkü sonunda hep birlikte buradayız" diye konuştu.
Bach'ın konuşmasının ardından İmparator Naruhito, Olimpiyat Oyunları'nın açılışını resmen ilan etti.
Olimpiyat meşalesi ise 4 grand slam şampiyonu 23 yaşındaki Japon tenisçi Naomi Osaka tarafından yakıldı.
1964 Tokyo Olimpiyatlarında ilk kez oyunların sembolü olarak kullanılan ve o yıldan beri bir Olimpiyat geleneği olan piktogramlar da açılış seramonisinde tanıtıldı.
Japon grafik tasarımcı Masaaki Hiromura tarafından 2 yılda hazırlanan piktogramlar, performans sanatçıları tarafından da canlandırıldı.
Tokyo 2020'de sporcular 4 branşta ilk kez madalya mücadelesi verecek. Sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü Tokyo 2020 programında ilk kez yer alacak.
Salgın gölgesinde Olimpiyatlar
Covid-19'un yayılması endişesi, Olimpiyat Oyunları heyecanına gölge düşürse de, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, stadyuma girmenin büyük bir keyif olacağını dile getirdi.
Japonya Başbakanı Yoşihide Suga da, Olimpiyat Oyunları süresince Tokyo'da olağanüstü hâl ilan edileceğini açıklamıştı.
Tokyo'daki BBC muhabiri, açılış töreninin yapılacağı sabah Tokyo sokaklarının sakin olduğunu aktardı.
Şehirde vaka sayılarının artmasıyla, Olimpiyatların ertelenmesi ya da iptal edilmesi yönünde ciddi bir baskı vardı.
Açılış töreninin yapıldığı stadyumun dışında da "Olimpiyat Oyunları'nın yapılmaması" talebiyle protestolar gerçekleşiyor. Asahi Shimbun gazetesinin Mayıs ayındaki anketine göre, nüfusun yüzde 80'inden fazlası, oyunların ertelenmesi ya da iptal edilmesini istiyor.
Olimpiyat Oyunları, 8 Ağustos'a dek sürecek. Paralimpik Oyunlar da, 24 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
Tokyo'daki olağanüstü hâl ise, 12 Temmuz ile 22 Ağustos arasında yürürlükte olacak.