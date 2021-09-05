Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

13 günlük Paralimpik Oyunları Ulusal Stadyum'daki renkli törenlerle veda etti. Törenler İmparator Naruhito'nun kardeşi Veliaht Prens Akishino'nun gözetiminde yapıldı.



Organizatörler"Uyumlu Ahenksizlik" adlı kapanış törenin temasını "paralimpiklerden esinlenerek farklılıkların parladığı dünya" olarak açıkladı.



Stadyum dışında toplanan seyirciler görkemli havai fişek gösterisini videoya kaydetmek için birbiriyle yarıştı.



Yaz Olimpiyat Oyunları yaklaşık bir ay önce sona ermişti.



Tokyo organizasyon komitesi başkanı Seiko Hashimato "Oyunları çok büyük sorunlar yaşanmadan bitirdiğimize inanıyorum" sözleriyle duygularını aktardı ve ülkesinin Sapporo kentinin 2030 yılı Kış Olimpiyat Oyunları'na aday olacağının sinyalini verdi.



Tokyo 7 Eylül 2013'te yılında Olimpiyat Oyunları'na karşı İstanbul'un ve Madrid'in de aday olduğu yarışmada 2020 oyunlarının ev sahibi olarak seçilmişti. Ancak geçen yıl neredeyse hayatı durduran Covid-19 salgını oyunların da bu yıla ertelenmesine sebep oldu.



Covid-19 salgınıa karşı sıkı tedbir uygulayan Olimpiyat Komitesi, Japon hükümeti ve Tokyo yerel yöneticiileri zor bir kararla oyunların seyircisiz oynanmasına karar verdi. Tokyo dışındaki bazı alanlarda birkaç bin izleyiciye izin verildi. Bazı paralimpik müsabakaları ise birkaç bin okul öğrencisi canlı seyretme fırsatı buldu.



Pandemi dolayısıyla satılamayan biletlerin organizatörlere yaklaşık 800 milyon dolara malolduğu sanılıyor. Bütçe açığının ise Japon hükümeti tarafındn kapatılması bekleniyor.