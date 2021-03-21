Samanyolu Haber /Spor / Tokyo Olimpiyatları'na yurtdışından seyirci kabul edilmeyecek /21 Mart 2021 11:57

Tokyo Olimpiyatları'na yurtdışından seyirci kabul edilmeyecek

Japonya, Covid-19 salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul etmeyecek. Oyunlar dört ay sonra başlayacak.

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Euronews'in aktardığına göre Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Japon hükümeti, Tokyo Belediyesi, yerel organizatörler ve Uluslararası Paralimpik Komitesi yetkililerinin, sanal ortamda düzenledikleri toplantı sonucu bu karar alındı.

Bu tür bir kararın alınacağı yolunda birkaç aydır söylentiler dolaşıyordu. Yetkililer, salgın döneminde yurt dışından seyirci kabul edilmesinin "büyük risk teşkil edeceği" için bu yönde bir karar alındığını açıkladı.

Bu kararın, tüm katılımcılar ve Japon halkının güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı ve oyunların daha sağlıklı bir ortamda gerçekleşeceğine inanıldığı vurgulandı.

ŞİMDİYE KADAR ÜLKEDE 8 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Japonya'da Covid-19 salgını yüzünden şu ana kadar 8 bin 800 kişi hayatını kaybetti. Japonya, salgını ile mücadelede en başarı ülkeler arasında gösteriliyor.

Şu ana kadar Japonya dışından yaklaşık 1 milyon kişiye oyunları izlemek için bilet satıldığı tahmin ediliyor. Organizasyon komitesi, yurt dışından bilet alanlara paralarının geri ödeneceği taahhüdünde bulundu.

24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenmişti. Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılması öngörülüyor. 
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