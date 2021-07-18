Samanyolu Haber /Spor / Tokyo Olimpiyatları'nda ilk koronavirüs vakası /18 Temmuz 2021 22:03

Tokyo Olimpiyatları'nda ilk koronavirüs vakası

Daha öncesinde salgın tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılması karar verilen Tokyo Olimpiyatları'na katılacak olan bir sporcuda koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

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Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, olimpiyat semtinde kalan sporcularda ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre başkentin Harumi bölgesindeki olimpiyat semtine ülke dışından gelen iki sporcuda ilk pozitif Covid-19 vakası kayda geçti.

Sporcuların 14 günlük karantina periyodundayken yapılan PCR testlerinin pozitif neticelendiğini açıklayan komite, sporcuların sağlık durumu ve uyruğuna ilişkin bilgi vermedi.

Komite ayrıca Japonya'ya ulaşan ancak olimpiyat yerleşkesine alınmamış bir sporcu ile turnuvada yetkili 5 kişi, bir basın mensubu ve bir kontratlı çalışanda da virüs tespit edildiğini duyurdu.

Böylelikle komite tarafından açıklanan ve turnuva kapsamlı kaydedilen Covid-19 vaka sayısı 55'e yükseldi.

Tokyo Olimpiyatlarına Mart 2020'de Japonya dışından, önceki hafta ise yurt içinden de seyirci kabul edilmeyeceği açıklanmıştı. Turnuvaya sadece sporcular, federasyon yetkilileri, basın mensupları kabul ediliyor.

13 Temmuz'da hizmete giren ve 21 bina, 3 bin 600 oda ve 18 bin yatak kapasiteli olimpiyat semtinde, turnuvada yarışacak sporcular ile yabancı yetkililer barınacak.

Salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenecek.
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