Samanyolu Haber /Dünya / Tokyo'dan taşınacak ailelere çocuk başına 1 milyon yen teşvik /18 Ocak 2023 10:19

Tokyo'dan taşınacak ailelere çocuk başına 1 milyon yen teşvik

Nüfusu hızla azalan Japonya’da çalışan kesimin Tokyo gibi büyük şehirlerde aşırı yoğunlaşması, hükümeti kaygılandırıyor. Önlem olarak hükümet kırsal bölgelere taşınmayı kabul edenlere çocuk başına 1 milyon yen (yaklaşık 7,700 dolar) vermeyi vadediyor.

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Yeni teşvik programı Nisan ayında yürürlüğe girecek ve aile başına en fazla 5 milyon yen (yaklaşık 38,500 dolar) ödeme yapılacak. Teşvik planından 2027 yılına dek 10 bin kişinin yararlanması umuluyor.

Azalan ve yaşlanan nüfus

Japonya’nın nüfusu yıllardır azalma eğiliminde. En sert düşüş geçen yıl yaşandı ve ölümler ile doğumlar arasında 726,342 fark meydana geldi.

Buna karşılık çalışma yaşına gelen pek çok genç Japon, atalarının yaşadığı köyleri ve kasabaları bırakıp çalışma, eğitim ve evlilik olanaklarının daha fazla olduğu Tokyo ve Osaka gibi büyük şehirlere göç ediyor.

Kırsal kesimde geride kalan yaşlılardan sonra, bu yerlerin hayalet şehirlere dönüşmesi ve büyük şehirlere akın edenlerin bu metropollerde yarattığı yoğunluk Japon hükümetini harekete geçirdi.

Teşvik planında Tokyo’nun 23 ilçesi ve çevresindeki Chiba, Saitama ve Kanagawa eyaletleriyle beraber 37 milyonluk bir nüfusun, hükümet tarafından seçilmiş ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olan 1.800 köy ve kasabaya yerleştirilmesi öngörülüyor.

Aranan şartlar arasında her hanede en az bir çalışanın yeni taşındıkları yerde ya yeni bir iş kurması ya da oradaki bir küçük ve orta ölçekli işletmede iş bulması var. Aile taşındıktan sonra en az beş yıl orada yaşamak zorunda. Aksi halde verilen teşviği geri ödemekle yükümlü.

1974 yılında doğum oranının ilk defa 2.1’in altına düşmesiyle gelecekte nüfusu yüzde 25 azalma riski bulunan Japonya’da hükümet bir süredir hem kırsal kesimdeki nüfus azalmasını stabilize etmek ve hem de şehirlerdeki nüfus yoğunlaşmasını azaltmak için uğraşıyor.
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