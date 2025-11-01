Tom Barrack: Suriye yönetimi ve Kürtlerle bir ortak nokta bulmaya çok yakınız

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Bahreyn’deki Manama Diyaloğu’nda konuştu:



“Suriye, IŞİD’le mücadele koalisyonu mektubunu imzalamak üzere. Dışişleri Bakanı Eş-Şeybani’nin yarın bu konuda konuşabileceğini düşünüyorum ki bu çok büyük bir adım. Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye’nin bunu yapması dikkat çekici.



Suriye yönetimi son aylarda iyi bir iş çıkardı ve Kuzey Suriye’deki Kürt unsurlarla görüşmeler mükemmel gidiyor.



Trump yönetimi Suriye’ye yeni bir şans verme kararı aldı.



Ahmed eş-Şara, bir örgüt liderliğinden devlet adamlığına geçti. Washington’un yaptırımların kaldırılması ve “Sezar Yasası”nın feshi yönünde çalışmalar sürüyor.



Suriye ile İsrail arasında beş tur müzakere gerçekleşti. İki ülke arasında normalleşme sürecine doğru ilerleme kaydedildi.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye’yi “terörü destekleyen devletler” listesinden çıkardı ve ülkeye en yüksek diplomatik notu verdi.



ABD’nin Suriye ile ilişkilerinde özellikle şu başlıklarda ilerleme hedefliyoruz.



•Terörle ve IŞİD’le mücadele,

•El-Hol kampının kapatılması,

•Kimyasal silahların tamamen ortadan kaldırılması,

•Dürzi, Hristiyan, Alevi ve Kürt topluluklarının entegrasyonu.

