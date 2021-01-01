Samanyolu Haber /Kültür / Tom Hanks niçin saçlarını kazıttı? /01 Ocak 2021 13:39

Tom Hanks niçin saçlarını kazıttı?

Ünlü oyuncu Tom Hanks, “Elvis Presley” filmi için saçlarını kazıttı. Hanks filmde Presley'in menajeri Tom Parker rolunü üstlenecek.

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BBC'nin "The Graham Norton Show" isimli programına katılan Tom Hanks, Baz Luhrmann tarafından çekilen film için Avustralya'da olduğunu ve filmde Presley'in menajeri Tom Parker rolünü üstleneceğini söyledi.

Programa şapkasıyla katılan Hanks, "Size Albay Tom Parker'ı canlandırmak için sahip olmam gereken korkunç tıraşı göstereyim. Şuna bak korkunç... Bunu görüyor musun? Şuna bak!" dedi.

Sözlerinin ardından şapkasını çıkarıp kafasını gösteren Hanks, "Sadece çocukları korkuttum. Özür dilemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tom Hanks'in yeni görünümü hayranlarını şaşırtsa da bu tıraş onun için ilk değildi. Ünlü oyuncu Nisan ayında da filmin ön çalışmaları için saçını kazıtmıştı.

TOM HANKS: DUŞTA ZAMAN KAZANDIRIYOR

"Saturday Night Live" programına katılan Hanks, seyirciye "Şimdi endişelenme ve korkma" diyerek kafasını göstererek, "Tıraşım bir film içindi. Saçlarım da çok yavaş uzuyor, ancak duşta zaman kazandırıyor. Bu yüzden belki de bunu hepimiz yapmalıyız." demişti.

Luhrmann'ın "Elvis" isimli filminde rock yıldızı Elvis Presley rolünü ABD'li aktör ve şarkıcı Austin Butler üstlendi. Genç aktrist Olivia DeJonge ise Presley'in eşi Priscilla Presley'i oynuyor.

Warner Bros. Pictures yapımı olan filmin 5 Kasım 2021'de vizyona girmesi planlanıyor.
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