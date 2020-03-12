Tom Hanks ve eşinde de koronavirüs çıktı

Ünlü oyuncu Avustralya’da yaptırdığı testler sonucunda koronavirüse rastlandığını ve bir süre karantinada olacaklarını duyurdu.







HANKS VE EŞİ KARANTİNADA

Philadelphia ve Forrest Gump filmleriyle iki yıl üst üste en iyi erkek oyuncu Oscar’ı alan ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 hastalığının belirtilerine benzer semptomlar üzerine doktor tavsiyesi ile test yaptırdıklarını belirtti.





Test sonuçlarının pozitif çıktığı için eşiyle birlikte bir süre karantinada olacağını belirten ünlü oyuncu gelişmelerle ilgili bilgi vereceklerini de kaydetti.





Hanks, Rock müzik efsanesi Elvis Presley’in yaşamıyla ilgili çektiği film için Avustralya’da bulunuyordu.

Çift, Hanks’in Elvis Presley’in hayatıyla ilgili çektiği bir film nedeniyle Avustralya’daydı.