Samanyolu Haber /Gündem / Tom Hanks ve eşinden iyi haber /24 Mart 2020 11:36

Tom Hanks ve eşinden iyi haber

Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson koronavirüse yakalandıktan iki hafta sonra kendilerini daha iyi hissettiklerini açıkladılar.

SHABER3.COM

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Tom Hanks ve oyuncu eşi Rita Wilson koronavirüse yakalandıklarını açıkladıktan iki hafta sonra kendilerini daha iyi hissettiklerini duyurdular. 

Pazar gecesi sosyal medyadan hayranlarına seslenen Oscar ödüllü aktör herkesi sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı ve ‘birbirinize sahip çıkın’ mesajını verdi.

Tom Hanks’in yaptığı açıklama şöyle: “Selam dostlar. İlk belirtiler başladıktan iki hafta sonra kendimizi daha iyi hissediyoruz. Korunaklı yaşamak işe yarıyor: Başka kimseye bulaştırmıyorsunuz. Kimseden de size bulaşmıyor. Aklın yolu bir, değil mi? Biraz daha sürecek bu, ama eğer birbirimize sahip çıkarsak, mümkün olan durumlarda yardım edersek, ve birbirimizi rahatlatırsak, bu da geçecek işte. Birlikte yapabiliriz. Hanx.”

Hanks ve eşi Wilson 12 Mart’ta koronavirüse yakalandıklarını duyurmuşlardı. Geçen hafta pazartesi günü hastaneden taburcu edildiklerinden beri de Avustralya’da kiraladıkları bir evde kendilerini izole etmiş bir şekilde yaşıyorlar. Tom Hanks, Baz Luhrmann’ın yönettiği ve Elvis Presley’in hayatını anlatan filmde Albay Parker rolünü oynamak üzere Avustralya’da bulunuyordu. Filmin çekimlerine ise ara verildi.
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