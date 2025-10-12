Tomahawk füzelerindeki belirsizlik devam ediyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan Tomahawk füzelerinin sağlanması olasılığı ele alındı.





Ancak, füze teslimatı konusunda nihai bir karar alınıp alınmadığı belirtilmedi.





Zelenskiy, Eylül ayında New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında Trump’tan Tomahawk füzeleri talep etmişti.





Ukrayna’nın bu füzeleri "belki de hiç kullanmak zorunda kalmayacağını" söyledi. Ukrayna, bu füzelerin varlığının müzakerelerde ilerleme sağlayacağını umuyor.





Tomahawk füzeleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mevcut envanterindeki füzelerden daha uzun menzile sahip. Ayrıca, bu seyir füzeleri, İHA’lara göre silah depoları gibi hedefleri daha etkili bir şekilde vurabiliyor. Tomahawk füzeleriyle Ukrayna, Rusya topraklarının derinliklerine, Moskova dahil olmak üzere saldırı düzenleyebilecek.





Trump, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada, Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda "neredeyse karar verdiğini" belirtmişti. Ancak, nihai onayın, Kiev’in füzeleri nasıl kullanmayı planladığına bağlı olacağını eklemişti.