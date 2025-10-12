Samanyolu Haber /Dünya / Tomahawk füzelerindeki belirsizlik devam ediyor /12 Ekim 2025 14:41

Tomahawk füzelerindeki belirsizlik devam ediyor

Tomahawk füzelerinin Ukrayna’ya verilmesi konusunda belirsizlik devam ediyor.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan Tomahawk füzelerinin sağlanması olasılığı ele alındı. 

Ancak, füze teslimatı konusunda nihai bir karar alınıp alınmadığı belirtilmedi.

Zelenskiy, Eylül ayında New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında Trump’tan Tomahawk füzeleri talep etmişti. 

Ukrayna’nın bu füzeleri "belki de hiç kullanmak zorunda kalmayacağını" söyledi. Ukrayna, bu füzelerin varlığının müzakerelerde ilerleme sağlayacağını umuyor.

Tomahawk füzeleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mevcut envanterindeki füzelerden daha uzun menzile sahip. Ayrıca, bu seyir füzeleri, İHA’lara göre silah depoları gibi hedefleri daha etkili bir şekilde vurabiliyor. Tomahawk füzeleriyle Ukrayna, Rusya topraklarının derinliklerine, Moskova dahil olmak üzere saldırı düzenleyebilecek.

Trump, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada, Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda "neredeyse karar verdiğini" belirtmişti. Ancak, nihai onayın, Kiev’in füzeleri nasıl kullanmayı planladığına bağlı olacağını eklemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tomahawk füzelerindeki belirsizlik devam ediyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:21:38