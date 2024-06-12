Samanyolu Haber /Gündem / Tonlarca kaçak tavuk eti ele geçirildi /12 Haziran 2024 11:04

Tonlarca kaçak tavuk eti ele geçirildi

Şanlıurfa'da etiketsiz 10 ton tavuk ele geçirildi. Poşetler içindeki etler imha edilecek.

SHABER3.COM

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir depoda yapılan denetimde, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ALO 174 Gıda" hattına gelen bir ihbar üzerine Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince Sırrın Mahallesinde bulunan bir depoda denetim gerçekleştirdi.

DEPO MÜHÜRLENDİ

Depoda yapılan incelemede, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri tespit edildi.

Zabıta ekipleri depoyu mühürlerken, ele geçirilen tavuklara da imha edilmek üzere el konuldu. İşyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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