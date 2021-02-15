Top gibi oynuyor: Önce rekor kırdırdı şimdi de zarar ettiriyor

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dogecoin yatırımcılarının coin'lerini satmasını destekleyeceğini açıkladı.







Dogecoin'de çok fazla yığılma olduğunu söyleyen Musk, "Büyük Dogecoin yatırımcıları coinlerinin büyük bölümünü satarsa tam desteğimi alır. Bana göre Dogecoin'de asıl mesele çok fazla yığılma olması" ifadelerini kullandı.





Ancak Musk, daha önce yaptığı bir açıklamada Dogecoin'in favori kripto para birimi olduğunu söyleyerek satışlarda büyük bir artış yaşanmasına yol açmıştı.





Musk'ın paylaşımı üzerine Dogecoin'de yaşanan kaybın yüzde 20'nin üzerinde olduğu görüldü.