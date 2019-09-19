Samanyolu Haber /Gündem / Topkapı Sarayı’nın geliri Külliye’ye mi aktarılıyor? /19 Eylül 2019 07:57

Topkapı Sarayı’nın geliri Külliye’ye mi aktarılıyor?

Kültür Bakanlığı'ndan alınarak Milli Saraylar'a devredilen Topkapı Sarayı hakkında İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'tan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında Türkiye'de en fazla ziyaret edilen müze 3 milyon 4 bin 620 ziyaretçi ile Topkapı Müzesi olması sebebiyle, elde edilen gelirlerin Külliye’nin giderlerine kaynak olarak mı devredilmiştir?" sorusu geldi.

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İdaresi Kültür Bakanlığı'nda olan Topkapı Sarayı, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Milli Saraylar'a devredildi. Bundan sonra Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi Topkapı Müzesi için bilet ücreti Milli Saraylar'a yatırılacak.

İYİ Parti bu değişikliği TBMM gündemine getirdi. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Topkapı Saray'ın her türlü borç ve alacağı, hak ve yükümlülüğünün Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı’na devredilmesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu.




İYİ Parti'li Koncuk, “Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında Türkiye’de en fazla ziyaret edilen müze 3 milyon 4 bin 620 ziyaretçi ile Topkapı Müzesi olması sebebiyle, elde edilen gelirlerin Külliye'nin giderlerine kaynak olarak mı devredilmiştir?” diye sordu. Resmi Gazete’de yer alan düzenleme ile birlikte Topkapı Sarayı hakkında yapılan sözleşmelerden paraya tahakkuk eden miktarlar ilgili yükleniciler tarafından özel gelir hesabına yatırılacak.

BAKANLIĞIN FONKSİYONU AZALTILMAK MI İSTENİYOR?

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Milli Saraylar ve İstanbul'daki Sarayların Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınarak, tek çatı altında olmasının gerekçesini sorduğu önergede “Bu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın fonksiyonunu azaltmak değil midir?” sorusuna da cevap istedi.
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