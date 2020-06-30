Topkapı Sarayı'nda hasar!

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresiBaşkanlığı, Topkapı Sarayı'nın harem bölümündeki yapılardan Valide Sultan Dairesi'nde restorasyon yaptırmaya karar verdi. Topkapı Sarayı'nın harem, hünkâr salonu ve müzik odası gibi kısımlarının düzenlenmesi istendi.





İhale Er-bu İnşaat ve Kolektif isimli firmaya verildi. Restorasyonun denetimi için bir kontrol teşkilatı oluşturuldu. Firma çalışanları, bu birimin bilgisi ve talimatına göre hareket edecekti.





DAVURLARDAN PARÇALAR KOPTU!





Tarihi yapının belirlenen bölümlerinde tavanın sağlamlaştırılması, duvar resimlerinin bağlantılı olduğu taşıcıyı ve çevresinde bulunan çinilerin tadilatına başlandı.





İddiaya göre, restorasyon sırasında duvarlardan parçalar koptu. Dikkatsiz ve özensiz çalışmalar sebebiyle duvarlarda incelmeler ve çeşitli delikler oluştu.





Restorasyonda yapılan hatanın denetimi yapan kontrol biriminin bilgisi dışında yapıldığı iddia ediliyor. Kalıcı hasar sebebiyle Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, firmanın hakkında suç duyurusunda bulundu.





Savcılık da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlattı.





Topkapı Sarayı





FATİH SULTAN MEHMET İNŞÂ ETTİRMİŞTİ





İstanbul Sarayburnu'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı padişahlarının ikamet ettiği Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmed tarafından 1478’te inşâ ettirilmişti.

Abdülmecid’in Dolmabahçe Sarayı’nı inşâ ettirdiği döneme kadar kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi ikâmetgâhı olmuştu.

Kuruluş yıllarında yaklaşık 700 bin metrekarelik bir alanda yer alan sarayın bugünkü alanı 80 bin metrekaredir.

Topkapı Sarayı, saray halkının Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve diğer saraylarda ikamet etmeye başlaması ile birlikte boşaltılmıştı.

Padişahlar tarafından terk edildikten sonra da içinde birçok görevlinin yaşadığı Topkapı Sarayı hiçbir zaman önemini kaybetmemişti.

Saray, Cumhuriyet döneminde müze hâline getirildi.



