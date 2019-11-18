Toplantı arttıkça verim azalıyor





İsveç’teki Malmö Üniversitesi’nden araştırmacılar, modern çalışma kültürünün ve strateji uzmanı ve proje yöneticisi gibi pozisyonların oluşturulmasının, çalışma saatlerinin daha toplantı ağırlıklı olması anlamına geldiğini fakat bunun da her zaman alınan kararlara yardımcı olmadığını söylüyor.





Independent Türkçe’nin haberine göre, Profesör Patrik Hall günümüz toplantılarının, çalışanların kararlar almak yerine işleriyle gösteriş yapabileceği veya hayal kırıklıklarından şikayet edebileceği bir zaman dilimi şeklinde görülmesinin daha muhtemel olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle Hall, uzun toplantıların üretkenlik için bir zaman aralığı olmasından ziyade tedavi amaçlı olarak yeniden sınıflandırılması gerektiğine inanıyor. Toplantıların ilgi çekici ve coşkulu geçmesini sağlamanın en önemli unsuru eşitlik.