Samanyolu Haber /Gündem / Toplantı arttıkça verim azalıyor /18 Kasım 2019 09:26

Toplantı arttıkça verim azalıyor

Araştırmacılar birçoğumuzun çalışma saatlerini her zamankinden daha fazla arka arkaya toplantılarla geçirdiğini ancak toplantı sıklığı artarken üretkenliğin azaldığını belirtiyor.

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İsveç’teki Malmö Üniversitesi’nden araştırmacılar, modern çalışma kültürünün ve strateji uzmanı ve proje yöneticisi gibi pozisyonların oluşturulmasının, çalışma saatlerinin daha toplantı ağırlıklı olması anlamına geldiğini fakat bunun da her zaman alınan kararlara yardımcı olmadığını söylüyor. 

Independent Türkçe’nin haberine göre, Profesör Patrik Hall günümüz toplantılarının, çalışanların kararlar almak yerine işleriyle gösteriş yapabileceği veya hayal kırıklıklarından şikayet edebileceği bir zaman dilimi şeklinde görülmesinin daha muhtemel olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle Hall, uzun toplantıların üretkenlik için bir zaman aralığı olmasından ziyade tedavi amaçlı olarak yeniden sınıflandırılması gerektiğine inanıyor. Toplantıların ilgi çekici ve coşkulu geçmesini sağlamanın en önemli unsuru eşitlik. 
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