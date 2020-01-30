Samanyolu Haber /Gündem / Toplantı sonrası kritik İdlib ve Libya açıklaması /30 Ocak 2020 21:45

Toplantı sonrası kritik İdlib ve Libya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan kritik MGK (Milli Güvenlik Kurulu) toplantısı sona erdi. MGK toplantısı sonrasında yayınlanan bildiride İdlib ve Libya krizine ilişkin mesajlar verildi.

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İdlib’de sivil halkı hedef alan saldırılara karşı ilave tedbirlerin alınacağı belirtilen açıklamada, Libya’da Sarraj hükümetine verilen desteğin devam edeceği ifade edildi.

MGK sonrası açıklanan bildiride, Türkiye'nin özellikle Suriye'de etkin olan devletlerle varılan mutabakatlara rağmen, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerini ve sivil halkı hedef almaya devam eden “terör” saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri alma konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulandı.

Bildiride, Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunarak ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan milli mutabakat hükümetinin desteklenmeye devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Tüm ülkeler kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi çabalarını desteklemeye davet edilmiştir. Türkiye'nin, Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin yanında, Libya halkı ile olan 500 yıllık dostluğunun bir gereği olarak bu ülkede güven ve istikrarın hakkaniyete dayalı bir şekilde yeniden sağlanması hususunda her alanda üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği belirtilmiştir." 

Bildiride, "ABD yönetiminin İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı planın, Filistin ve Kudüs'e yönelik işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedefleyen bir 'ilhak planı' olduğu vurgulanmış, çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin devletinin kurulması ile mümkün olduğu ifade edilmiştir" değerlendirmesi de yapıldı.
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