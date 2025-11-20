Toplantılar bitti! AKP İmralı ziyaretine yeşil ışık yaktı CHP kararını yarın açıklayacak

Yıldız, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, İmralı’ya gidişle ilgili yarın yapacağı oylamaya ilişkin de “Kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluk yeterli. Bunu konuşmaya gerek yok, bu çok açık.” ifadelerini kullanmıştı.





CHP’de, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında İmralı’ya ziyaret konusunun ele alındığı toplantı sona erdi. Toplantıda ziyaret konusunun kurullarda değerlendirilmeye devam edileceği, nihai kararın yarın (21 Kasım) açıklanacağı öğrenildi.



Süreç Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Komisyonda İmralı’ya ziyaret gündemi ele alınacak. CHP, İmralı’ya ziyaret gündeminin ele alındığı toplantı sona erdi. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık etti. Toplantıda ayrıca süreç komisyonunun üyesi olan CHP’li vekiller de yer aldı. Toplantıda, ziyaret konusunun kurullarda değerlendirilmeye devam edileceği, nihai kararın yarın açıklanacağı öğrenildi.



Süreç Komisyonu yarın gerçekleştireceği toplantısında İmralı’ya ziyaret gündemini ele alacak. Ziyaret için oylama yapılması bekleniyor. Ancak AKP Grup Başkanvekili Abdullar Güler’in ‘oylamaya gerek olmayabileceğini’ söylemesi kafaları karıştırdı.



Komisyonun çalışma usul ve esaslarına göre, toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğundan oluşuyor. Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğuyla alınırken diğer hususlarda karar yeter sayısı, “toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu” olarak uygulanıyor. Ayrıca komisyon, usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısıyla usul belirleyebiliyor.





AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin süreç komisyonun İmralı’ya ziyaretine yönelik kararını açıkladı. İmralı’ya ziyarete olumlu baktıklarını söyledi.TBMM Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’daki terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin oylamasından önce AKP grubu kararını açıkladı. Kapalı yapılan toplantı sonrası Güler, İmralı’ya ziyarete olumlu baktıklarını söyledi. Güler, “İmralı’ya gidecek isim henüz net değil. Bir dinlemeden bahsediyoruz, oylama gerekli olmayabilir.” dedi.Toplantı öncesi MHP’li Feti Yıldız ve Erkan Akçay, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’le görüştü. MHP’li Yıldız, görüşme sonrası, “Görüşmemiz yarınki toplantı ile ilgili değildi. Hukukla ilgili bir mesele hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk.” dedi.