Toplantıyı terk edecekti

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve üç yönetim kurulu üyesi, teknik direktör Fatih Terim ile Türk Telekom Arena'da olağanüstü toplantı düzenledi.

Görüş ayrılıkları yaşandı, toplantıyı terk etmek isteyen Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak tarafından ikna edildi.



Galatasaray'da Fatih Terim'in Erzurumspor galibiyetinin akabinde, "Taraftara söz verdim ve tutmaya çalışıyorum. Artık kimsenin ne arkasında ne de yanındayım." sözleri ipleri daha da germişti.





Mustafa Cengiz ve yönetimi, TT Stadyumu'nda Terim ile bir araya geldi. İki saatlik görüşmede, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal da hazır bulundu.





FATİH TERİM TOPLANTIDAN AYRILMAK İSTEDİ





Toplantıda fikir ayrılıkları ve kırgınlıklar masaya yatırıldı. Ortak hareket edilmesi, gazeteler üzerinden mesaj verilmemesi ve her konunun yüz yüze konuşulmasında mutabık kalındı.





Görevden alma ya da istifa gündeme gelmedi. Mini bir kriz ise son anda aşıldı. Görüşmenin medyaya sızması üzerine Terim tepki gösterdi.





İddialara göre Terim toplantıyı terk etmek istediyse de Albayrak tarafından ikna edildi.





Sözcü'nün haberine göre Fatih Terim, şahsi Twitter hesabında, "Her şey yolunda…" diyerek krizin aşıldığını ima etti.