"Toplu ihraç listesi hazırlayamadılar; haziran ve temmuzda 8 bin polis ihraç edildi"

T24 yazarı Tolga Şardan, “İçişleri Bakanlığı, haziran ve temmuzda hazırladığı KHK'lar ile binlerce polisi F... soruşturmaları çerçevesinde ihraç ederek teşkilattaki görevine son verdi” dedi.







Şardan, şunları yazdı:





"Kamuoyuna yansıyan emniyet teşkilatından gerçekleştirilen ihraç rakamları muhtelif. Ancak edindiğim bilgiye göre iki ayrı dönemde ihraç edilen toplam polis sayısı 8 bin dolayında.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayından geçen ihraç kararları sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü, "ortaya çıkan hasarı gizlemek" amacıyla toplu ihraç listesi hazırlamak yerine listeleri ihraç edilen personelin görev yaptığı birimlere ayrı ayrı göndermeyi tercih etti!"





“İhraç listelerindeki personelin sicil numaralarına bakıldığında ilginç sonuca ulaşmak mümkün” diyen Şardan, şunları yazdı:





"Şöyle ki; listelerde yer alan 335 binden sonra sicile sahip olan personel ne zaman emniyet teşkilatına alındı biliyor musunuz?





Yanıtı ben vereyim; 15 Temmuz 2016'daki F.... başarısız darbe girişimden sonra!





Yani, bu ayın sonu itibarıyla altı yıldır İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu döneminde!





İhraç listelerine bakıldığında yüzlerce 400 bin sicilli, 500 bin sicilli personel var. Birkaç yıllık polisler bu sicil numarasına sahip olanlar.





Hatta sadece polisler yok. İçişleri Bakanı Soylu'nun "gece kartalları" diyerek kamu güvenlik sistemine soktuğu "Çarşı ve Mahalle Bekçileri"nden F....'cü denilerek ihraç edilenler mevcut listelerde."