Samanyolu Haber /Dünya / Toplu mezarda 5 bin 900 ceset! /25 Haziran 2020 11:30

Toplu mezarda 5 bin 900 ceset!

Suriye’nin Rakka şehrinde 25 toplu mezardan 5 bin 900 ceset çıkarıldı. Şehirde binlerce kişinin terör örgütü IŞİD militanları tarafından katledildiği belirtiliyor.

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Suriye'nin kuzeyinde Rakka şehrinde Sivil Meclisi'ne bağlı ekipler, terör örgütü IŞİD militanları tarafından öldürülen insanların bulunduğu toplu mezar tespit ve ceset çıkarma çalışmalarını 24 saat aralıksız devam ediyor.

Yerel kaynaklara göre El Hemrat beldesine bağlı Til Zedan Köyü'nde toplu mezarlarda çalışmalarını tamamlamak üzere olan ekipler şimdiye kadar 175 kişinin kemiklerini çıkardı. Toplu mezarlara gömüldüğü tespit edilen ceset sayısı ise 5 bin 900’e yükseldi.

IŞİD MİLİTANLARI KATLİAM YAPMIŞ

Çıkarılan kemikler kimlik tespitinden akabinde şehrin kuzeyindeki Til El Bea Köyü'nde tekrar defnediliyor.

Rakka genelindeki 25 toplu mezardan 5 bin 900 cenaze çıkaran ekipler, şehrin kuzeyindeki Hezima ve Hikumiye beldeleri ile Tebqa’nın El Mehmudli Köyü'nde de yeni toplu mezarlar tespit etti.

Çıkarılan kemiklerin çoğunun kadın ve çocuklara ait olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, Rakka ve çevresinde hala binlerce cesedin olduğu çok sayıda toplu mezarın olduğunu tahmin ediyor.

2013-2107 YILLARI ARASINDA IŞİD TERÖR ESTİRDİ

IŞİD militanları 2013’te Suriye’nin Rakka şehrini ele geçirmiş ve 2014 yılında da halifelik ilan etmişti.

Çoğunluğu Kürt ve Araplardan oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından yürütülen ve ABD’nin öncülüğünde 79 Batı ve Arap ülkesinden oluşan uluslararası koalisyon tarafından desteklenen büyük bir kara saldırısının akabinde Rakka,17 Ekim 2017’de IŞİD’in elinden kurtarılmıştı.
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