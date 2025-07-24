Toplu sözleşmeden anlaşma çıkmadı 600 Bin Kamu işçisi greve gidiyor

Maden-İş’in duyurusunda, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk-İş arasında anlaşma sağlanamaması halinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü için 1 Ağustos 2025 tarihinde ve TKİ Genel Müdürlüğü için ise 8 Ağustos 2025 tarihinde grev uygulaması başlayacaktır” ifadeleri yer aldı.





600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle sendikalardan grev adımları gelmeye başladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işçi sendikaları arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolü görüşmeleri sürerken, birçok sendika grev kararlarını iş yerlerinde ilan etti.Bu süreçte Maden-İş Sendikası da kamuya bağlı işletmelerde çalışan üyeleri için grev sürecine dair açıklama yaptı.Yarın demiryollarında, pazartesi günü kara yollarında, salı günü ise DSİ ve enerji sektöründe görev yapan kamu işçilerini temsil eden sendikaların da grev kararlarını ilan etmesi bekleniyor.Öte yandan kamu işvereninin son teklifi, ilk 6 ay için yüzde 24 oranında zam, sonraki 6 aylık dönemler için ise enflasyon oranında artış yapılması yönünde olmuştu.