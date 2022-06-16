Samanyolu Haber /Gündem / Toplu taşıma için 'mazotta vergi muafiyeti' çağrısı /16 Haziran 2022 21:02

Toplu taşıma için 'mazotta vergi muafiyeti' çağrısı

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, 30 TL'ye dayanan akaryakıt fiyatlarının toplu taşıma için vergiden muaf tutularak aşağı çekilmesi çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

Koronavirüs salgını ve sonrasında patlak veren Ukrayna-Rusya savaşının da etkisiyle birçok ülkede akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Türkiye de bu konudan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Akaryakıttaki vergi yüküne de dikkat çeken İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, 30 TL'ye dayanan akaryakıt fiyatlarının toplu taşıma için vergiden muaf tutularak aşağı çekilmesi çağrısında bulundu.

İşte Bilgili'nin paylaştığı mesajında yer verdiği o ifadeler:

Dolar yükselmeseydi, 2021’de vergiler dahil 7 lira olan mazot, petrol fiyat artışları ile bugün en fazla 12-13 liralarda olacaktı. Oysa, bugün sadece vergisi 7 lira, kendisi de 30 liraya dayandı. Şimdi toplu ulaşımda acil telafi, ancak mazota vergi muafiyeti ile mümkün.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Toplu taşıma için 'mazotta vergi muafiyeti' çağrısı Sonraki Haber >>

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Dükkana astığı pankart söze gerek bırakmamış...

Dükkana astığı pankart söze gerek bırakmamış...

Yandaşın yüreğini hoplatan korku: Ya Erdoğan düşerse

Yandaşın yüreğini hoplatan korku: Ya Erdoğan düşerse

Müslümanların Martin Luther King'lere ihtiyacı var

Müslümanların Martin Luther King'lere ihtiyacı var

Milletvekilinden Kendisini uyaran daire başkanına cevap

Milletvekilinden Kendisini uyaran daire başkanına cevap

Yeni hastane binası şelaleye döndü

Yeni hastane binası şelaleye döndü

MHP'li vekilin polise attığı tokat yeniden gündemde

MHP'li vekilin polise attığı tokat yeniden gündemde

Ersan Şen'den sel felaketi eleştirilerine cevap

Ersan Şen'den sel felaketi eleştirilerine cevap

Muhalefete yüzde 60-65’e giden yolu anlattı

Muhalefete yüzde 60-65’e giden yolu anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:35:23