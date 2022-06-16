Toplu taşıma için 'mazotta vergi muafiyeti' çağrısı

Koronavirüs salgını ve sonrasında patlak veren Ukrayna-Rusya savaşının da etkisiyle birçok ülkede akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor.





Türkiye de bu konudan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.





Akaryakıttaki vergi yüküne de dikkat çeken İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, 30 TL'ye dayanan akaryakıt fiyatlarının toplu taşıma için vergiden muaf tutularak aşağı çekilmesi çağrısında bulundu.







İşte Bilgili'nin paylaştığı mesajında yer verdiği o ifadeler:







Dolar yükselmeseydi, 2021’de vergiler dahil 7 lira olan mazot, petrol fiyat artışları ile bugün en fazla 12-13 liralarda olacaktı. Oysa, bugün sadece vergisi 7 lira, kendisi de 30 liraya dayandı. Şimdi toplu ulaşımda acil telafi, ancak mazota vergi muafiyeti ile mümkün.









