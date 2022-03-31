Toplu ulaşıma yüzde 17 ile yüzde 36 arasında zam

Artan enflasyon ve yükselen döviz kurlarıyla birlikte zamlanan akaryakıt fiyatları toplu taşıma ücretlerine yansımaya devam ediyor.



Evrensel'de yer alan habere göre AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. 1 Nisan 2022’den itibaren geçerli olacak tarifeye göre ulaşım ücretlerine hat uzunluklarına göre yüzde 17 ile yüzde 36 arasında değişen oranlarda zam geldi. AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. 1 Nisan 2022’den itibaren geçerli olacak tarifeye göre ulaşım ücretlerine hat uzunluklarına göre yüzde 17 ile yüzde 36 arasında değişen oranlarda zam geldi.

MİNİBÜS VE DOLMUŞLARA DA ZAM GELDİ





Buna göre, metroda tam biniş 4,20 TL’den 5,25 TL’ye, indirimli 3,60 TL’den 4,50 TL’ye, öğrenci ise 1,80 TL’den 2,25 TL’ye çıktı. Otobüs kısa hat 4,70 TL’den 5,50 TL’ye, uzun hat ise 5,30 TL’den 6,25 TL’ye çıktı.Öte yandan aylık öğrenci abonman kartı fiyatında değişikliğe gidilmedi. Öğrenci abonmanları, vize bedelleri ve boş Bursakart bedeli sabit tutuldu.Bu arada şehir içi dolmuş ve minibüs tarifelerinde de zam kararı alındı. Buna göre 5.25 TL olan dolmuş uzun hat 7 TL’ye, 5 TL olan kısa hat ve indi-bindi 6,50 TL’ye çıktı.Kent merkezi doğu minibüs hat ücretlerindeki zam ile de 5 TL olan tam biniş 6,50 TL’ye, 3,75 olan öğrenci biniş 4,75 TL oldu. Kuzey minibüslerinde 4,75 TL olan tam biniş 6,25 TL’ye, 3,50 olan öğrenci biniş de 4,50 TL’ye yükseldi.