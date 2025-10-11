Toplum KHK'lıların mağduriyetinden rahatsız! üç kişiden ikisi görevlerine dönsün’ diyor

MAK Danışmanlık, 18-23 Eylül tarihlerinde 30 ilde 3 bin 200 kişiyle yüzyüze görüşerek Türkiye’deki KHK uygulamalarına halkın bakışını araştırdı.
KHK’lıların işe iadesi konusunda ankete katılanların yüzde 41’i kapıyı sadece beraat etmiş kişilere açtı. Yüzde 24’ü, KHK’lıların tamamının görevine dönmesini isterken, hiçbir KHK’lının göreve dönmesini istemeyenlerin oranı yüzde 28 olarak gerçekleşti.
Toplumdaki KHK Farkındalığı
Araştırmada, 9 yıldır süren KHK mağduriyetinin toplumdaki farkındalığını ölçen sorular da yer alıyor. Ankete katılanların yüzde 32’si KHK’lılar hakkında bilgisi olmadığını söylerken, yüzde 22’lik oran kısmen bilgi sahibi olduğunu söyledi.