Samanyolu Haber /Gündem / Toplum KHK'lıların mağduriyetinden rahatsız! üç kişiden ikisi görevlerine dönsün’ diyor /11 Ekim 2025 19:33

Toplum KHK'lıların mağduriyetinden rahatsız! üç kişiden ikisi görevlerine dönsün’ diyor

Halkın yüzde 65’i, 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL döneminde KHK’larla mağdur edilenlerin görevlerine dönmesini onaylıyor. Kamuoyu araştırması, toplumun KHK mağduriyetine dair farkındalığının düşük olduğunu ortaya çıkardı.

SHABER3.COM

MAK Danışmanlık, 18-23 Eylül tarihlerinde 30 ilde 3 bin 200 kişiyle yüzyüze görüşerek Türkiye’deki KHK uygulamalarına halkın bakışını araştırdı.

KHK’lıların işe iadesi konusunda ankete katılanların yüzde 41’i kapıyı sadece beraat etmiş kişilere açtı. Yüzde 24’ü, KHK’lıların tamamının görevine dönmesini isterken, hiçbir KHK’lının göreve dönmesini istemeyenlerin oranı yüzde 28 olarak gerçekleşti.


Toplumdaki KHK Farkındalığı

Araştırmada, 9 yıldır süren KHK mağduriyetinin toplumdaki farkındalığını ölçen sorular da yer alıyor. Ankete katılanların yüzde 32’si KHK’lılar hakkında bilgisi olmadığını söylerken, yüzde 22’lik oran kısmen bilgi sahibi olduğunu söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Toplum KHK'lıların mağduriyetinden rahatsız! üç kişiden... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:18:58