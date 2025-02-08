’Toplumların güvenliği ancak işbirliği ile mümkündür’

Hocaefendi’nin cenaze töreninde güvenliğin sağlanması hususunda çok duyarlı davranan New Jersey eyalet polisinin şefi Albay Callahan programın ana konuşmacısıydı. New Jersey Homeland Security direktörü ve US Marshal da birer konuşma yaptılar.
Açılış Konuşmacısı NJ Eyalet Polisi Müfettişi Albay Patrick Callahan, kamu güvenliğinin sağlanmasında ortaklık ve güvenin önemine ilişkin ilham verici açıklamalarda bulundu. Ayrıca Direktör Laurie Doran (NJ İç Güvenlik Ofisi) ve U.S. Marshal Juan Mattos Jr. da toplumlarımızı güvende tutmak için birlik ve işbirliğinin gerekliliğini vurguladılar.
Programda New Jersey kolluk kuvvetlerinin en üst düzey amiri Eyalet Başsavcısı Platkin ve farklı alanlarda kamu güvenliğinde öne çıkan isimler ödül aldı. Törende eyalet güvenliğinin farklı kurumları en üst düzeyde temsil edildi.
Bu yılın Kamu Güvenliği Onur Ödülleri, gösterdikleri üstün özveri için takdir edildi:
Matthew J. Platkin - New Jersey OAG
@Niheema Malloy - Maplewood Polis Departmanı Amir Yardımcısı
Şerif Thomas Adamo - Passaic County Şerif Ofisi
Ehtasham Z. Chaudhry - Dedektif Çavuş, New Jersey İç Güvenlik ve Hazırlık Ofisi
Nicole Ferrarella - Süpervizör, Üniversite Hastanesi EMS
Vernon I. Addison - FBI - NewarkÖzel Ajan
Alexander Obolsky - Passaic İtfaiye Departmanı
Çavuş Marc Nietubyc - New Jersey Eyalet Polisi
Çavuş Roy Rahel Jr. - New Jersey Eyalet Polisi
Gece, Bergen İlçe Şerifliği'nden Şerif Anthony Cureton'un Somerset İlçe Şerifliği'nden Şerif Russo'nun herkes için daha güvenli bir gelecek inşa etmede işbirliği ve toplum katılımının önemini vurgulayan kapanış konuşmalarıyla sona erdi.