’Toplumların güvenliği ancak işbirliği ile mümkündür’

Çavuş Roy Rahel Jr. - New Jersey Eyalet Polisi









Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin onursal başkanı olduğu Peace Islands Institute New Jersey’nin bu yıl 13.sünü düzenlediği 2025 Kamu Güvenliği Ödülleri Töreni 5 Şubat Çarşamba akşamı Hilton Oteli’nde geniş bir katılımla yapıldı.Hocaefendi’nin cenaze töreninde güvenliğin sağlanması hususunda çok duyarlı davranan New Jersey eyalet polisinin şefi Albay Callahan programın ana konuşmacısıydı. New Jersey Homeland Security direktörü ve US Marshal da birer konuşma yaptılar.Açılış Konuşmacısı NJ Eyalet Polisi Müfettişi Albay Patrick Callahan, kamu güvenliğinin sağlanmasında ortaklık ve güvenin önemine ilişkin ilham verici açıklamalarda bulundu. Ayrıca Direktör Laurie Doran (NJ İç Güvenlik Ofisi) ve U.S. Marshal Juan Mattos Jr. da toplumlarımızı güvende tutmak için birlik ve işbirliğinin gerekliliğini vurguladılar.Programda New Jersey kolluk kuvvetlerinin en üst düzey amiri Eyalet Başsavcısı Platkin ve farklı alanlarda kamu güvenliğinde öne çıkan isimler ödül aldı. Törende eyalet güvenliğinin farklı kurumları en üst düzeyde temsil edildi.Bu yılın Kamu Güvenliği Onur Ödülleri, gösterdikleri üstün özveri için takdir edildi:Matthew J. Platkin - New Jersey OAG@Niheema Malloy - Maplewood Polis Departmanı Amir YardımcısıŞerif Thomas Adamo - Passaic County Şerif OfisiEhtasham Z. Chaudhry - Dedektif Çavuş, New Jersey İç Güvenlik ve Hazırlık OfisiNicole Ferrarella - Süpervizör, Üniversite Hastanesi EMSVernon I. Addison - FBI - NewarkÖzel AjanAlexander Obolsky - Passaic İtfaiye DepartmanıÇavuş Marc Nietubyc - New Jersey Eyalet PolisiGece, Bergen İlçe Şerifliği'nden Şerif Anthony Cureton'un Somerset İlçe Şerifliği'nden Şerif Russo'nun herkes için daha güvenli bir gelecek inşa etmede işbirliği ve toplum katılımının önemini vurgulayan kapanış konuşmalarıyla sona erdi.