Toplumun desteğini kaybeden AKP'de 'baskıyı artır, Meclis’ten onaylat' formülü





İSLAM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI





AJAN YASASI

BirGün'de yer alan habere göre Saray rejimi, son dönemde atadığı kayyumlarla, muhaliflere yönelik gözaltı ve tutuklamalarla, itiraz seslerini yükselten tüm kesimlere karşı konuşlandırdığı kolluk kuvvetleriyle, başta ekonomik kriz olmak üzere ülke sorunlarını unutturma çabası içerisinde.Toplumsal desteğini büyük oranda kaybeden iktidar bloku, yaptığı bu hamlelerle ömrünü uzatmaya çalışırken, Meclis’ten geçirdiği ve kamuoyuna servis ettiği düzenlemelerle de kendini güçlendirmeye çalışıyor.Önceki gün Meclis Genel Kurulu’ndan geçirilen, iç güvenlik düzenlemelerini içeren yasa teklifiyle iktidarın toplum içinde kontrol mekanizması olarak kullandığı bekçilere arama yetkisi verildi. Düzenlemeye göre, çarşı ve mahallelerde görev yapan bekçiler, durdurdukları kişilerin üzerinde veya araçlarında silah bulunduğuna dair yeterli şüphe olması durumunda kişiyi dıştan elle arayabilecek. Araçların ise yalnızca dışarıdan görülebilir bölümleri kontrol edilebilecek. Daha önce Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından anayasaya uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edilen arama yetkisi böylelikle yasalaşmış oldu.AYM’nin o dönem verdiği kararla, bekçilerin “Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak” yetkisi de iptal edilmişti.Gerici politikalarını toplumun tamamına yaymaya çalışan rejim, Meclis aracılığıyla da kadınların hayatını hedef almaya devam ediyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ansızın bir gece İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ardından, Türkiye’nin İslam İşbirliği Örgütü Kadının İlerlemesi Teşkilatı’na katılımına ilişkin anlaşma ikinci kez Meclis’e getirildi. Tepkiler üzerine teklif bir kez daha geri çekildi. Kadınlar, için tüzükte yer alan “Erkeğin saygı duyulan eşi” ifadesinin “Erkeğin saygın ortağı” olarak değiştirilmesi de çok sayıda tepki çekti. Bu düzenlemenin, AKP’liler tarafından yeniden Meclis’e getirilmesi bekleniyor.Meclis aracılığıyla geçirilmeye çalışılan bir diğer düzenleme ise Etki Ajanlığı Yasası. Daha önce iki kez Meclis’e getirilen ve tepkiler sonrasında geri çekilen düzenlemenin, yapılacak değişiklikle tekrar sunulacağı öğrenildi. Önceki gün açıklama yapan AKP Milletvekili Özlem Zengin, “Ne olursa olsun düzenlemeyi geçireceğiz” ifadelerini kullandı.Muhalif gazetecileri ve aydınları susturmanın bir yolu olarak dikkat çeken Ajan Yasası, daha önce geçirilen Dezenformasyon Yasası’nın bir devamı olarak değerlendiriliyor. Dezenformasyon Yasası’nın 29. maddesinde yer alan "Halkı yanıltıcı bilgi yayma suçu” ile rejime karşı çıkan tüm kesimleri susturmaya çalışan iktidar, bu yasa ile birlikte "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" başlığı altında cadı avını genişletmeyi hedefliyor.