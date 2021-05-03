Samanyolu Haber /Gündem / Toplumun yüzde 27’si gıda-barınma ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor /03 Mayıs 2021 09:40

Toplumun yüzde 27’si gıda-barınma ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor

MetroPOLL Araştırma'nın 'Nisan 2021 Türkiye'nin Nabzı' anketine göre, halkın yüzde 27'si gıda/barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

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Metropoll, Nisan 2021 araştırmasının sonuçlarını açıkladı

MetroPOLL Araştırma şirketinin “Türkiye’nin Nabzı Nisan 2021: Halkın gündemindeki konulardan seçilmiş Ayın 5 Rakamı Raporu” yayımlandı. Raporda, vatandaşın gelir/gider durumu da ele alındı.

TEMEL İHTİYAÇLAR KARŞILANAMIYOR 

“Gelirinizle ilgili durumu hangisi daha iyi açıklar” diye sorulan ankette, “Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum” yanıtı verenlerin oranı yüzde 26,6 olurken, “Sadece gıda/barınma gibi temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 53,6 oldu. “Tüm ihtiyaçlarını kolaylıkla karşıladığını” söyleyenlerin oranı ise, yüzde 17,2’de kaldı.

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